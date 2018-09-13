Ещё
Спартакиада ВС РФ по стрельбе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спартакиада ВС РФ по стрельбе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники соревновались в личных и командных зачетах, выполнять ряд упражнений по стрельбе из автоматов и пистолетов.
В Многофункциональном огневом центре парка «Патриот» завершилась спартакиада среди сборных команд видов (родов войск) Вооруженных Сил Российской Федерации, военных округов по стрельбе из штатного или табельного оружия.
Участники соревновались в личных и командных зачетах, выполнять ряд упражнений по стрельбе из автоматов АК-1, АК-3, АКС-3, и пистолетов ПМ-1, ПМ-3, ПМС-3.
В общекомандном первенстве среди команд военных округов победителями стали представители Восточного военного округа. Второй результат у Западного военного округа, третьими стали представители Центрального военного округа. В общекомандном первенстве среди команд видов, родов войск Вооруженных Сил выиграли представители Воздушно-космических сил. Вторыми стала команда Воздушно-десантных войск, третьими — представители Ракетных войск стратегического назначения.
Всего в соревнованиях приняли участие 87 военнослужащих, представляющих 9 команд.
ТК «Звезда»: последние новости
Корабельная ударная группировка Балтийского флота готовится выйти в море Расчеты ОТРК «Искандер-М» ракетного соединения ЦВО в рамках планового учения уничтожат командные пункты условного противника на учении в Оренбуржье В России возобновились работы над ударным «стелс» - беспилотником «Скат» - СМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули России условия по «жестким санкциям»418
Агрессивный рак убивает звезду КВН28
Объяснено появление ФСБ в Донбассе419
Раскрылся смысл фразы Путина о действиях «отравителей»35
После признаний «отравителей» осталось несколько загадок824
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение