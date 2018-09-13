Спартакиада ВС РФ по стрельбе

Участники соревновались в личных и командных зачетах, выполнять ряд упражнений по стрельбе из автоматов и пистолетов.

В Многофункциональном огневом центре парка «Патриот» завершилась спартакиада среди сборных команд видов (родов войск) Вооруженных Сил Российской Федерации , военных округов по стрельбе из штатного или табельного оружия.

Участники соревновались в личных и командных зачетах, выполнять ряд упражнений по стрельбе из автоматов АК-1, АК-3, АКС-3, и пистолетов ПМ-1, ПМ-3, ПМС-3.

В общекомандном первенстве среди команд военных округов победителями стали представители Восточного военного округа. Второй результат у Западного военного округа, третьими стали представители Центрального военного округа. В общекомандном первенстве среди команд видов, родов войск Вооруженных Сил выиграли представители Воздушно-космических сил. Вторыми стала команда Воздушно-десантных войск, третьими — представители Ракетных войск стратегического назначения

Всего в соревнованиях приняли участие 87 военнослужащих, представляющих 9 команд.