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Военнослужащие ЗВО завершили завоз топлива и продовольствия на острова Финского залива
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Военнослужащие ЗВО завершили завоз топлива и продовольствия на острова Финского залива 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего на острова было доставлено свыше 200 тонн дизельного топлива, более 20 тонн продовольствия и других материальных средств.
В преддверии зимнего сезона военнослужащие Западного военного округа завершили завоз материальных ресурсов на острова Финского залива, где расположены маяки Ленинградской военно-морской базы.
Всего на острова было доставлено свыше 200 тонн дизельного топлива, более 20 тонн продовольствия и других материальных средств. Осуществлено техническое обслуживание электрических дизельных установок.
В постоянной готовности находятся ремонтно-восстановительные подразделения ЗВО для оказания помощи сотрудникам маяков в случае возникновения нештатных ситуаций.
На островах Финского залива расположено 13 маяков, управляющих движением морских судов и военных кораблей. Некоторые маяки являются историческими памятниками и объектами Всемирного наследия Юнеско.
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