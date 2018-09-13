Военнослужащие ЗВО завершили завоз топлива и продовольствия на острова Финского залива

Всего на острова было доставлено свыше 200 тонн дизельного топлива, более 20 тонн продовольствия и других материальных средств.

В преддверии зимнего сезона военнослужащие Западного военного округа завершили завоз материальных ресурсов на острова Финского залива, где расположены маяки Ленинградской военно-морской базы.

Всего на острова было доставлено свыше 200 тонн дизельного топлива, более 20 тонн продовольствия и других материальных средств. Осуществлено техническое обслуживание электрических дизельных установок.

В постоянной готовности находятся ремонтно-восстановительные подразделения ЗВО для оказания помощи сотрудникам маяков в случае возникновения нештатных ситуаций.

На островах Финского залива расположено 13 маяков, управляющих движением морских судов и военных кораблей. Некоторые маяки являются историческими памятниками и объектами Всемирного наследия Юнеско.