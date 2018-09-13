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Международная конференция «Сеульский оборонный диалог» состоялась в Республике Южная Корея
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Международная конференция «Сеульский оборонный диалог» состоялась в Республике Южная Корея 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
«На полях» конференции состоялась встреча с руководством главного управления военной политики министерства национальной обороны Республики Корея.
12-13 сентября с.г. в Сеуле первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Е. Ю. Ильин принял участие в 7-й международной конференции «Сеульский оборонный диалог». В докладе главы российской военной делегации были представлены оценки ситуации международного взаимодействия в сфере миротворчества. Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии (гуманитарное разминирование, оказание гумпомощи населению, создание условий для возвращения беженцев).
«На полях» конференции состоялась встреча с руководством главного управления военной политики министерства национальной обороны Республики Корея. Обсуждены состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в августе с.г. в Москве в ходе консультаций на уровне заместителей министров обороны двух стран.
Международная конференция «Сеульский оборонный диалог», организуемая министерством национальной обороны Республики Южная Корея, является авторитетным международным мероприятием высокого уровня. В форуме принимают участие высокопоставленные представители зарубежных военных ведомств и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда государств из Европы, Латинской и Северной Америки. Проводится в Сеуле ежегодно с 2012 года.
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