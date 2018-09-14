В Брянске пройдет военный парад

В честь 75-летия освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков 17 сентября в центре города состоится военный парад, сообщили в штабе Западного военного округа.

В праздничном шествии примут участие более тысячи военнослужащих ЗВО, представители силовых ведомств региона воспитанники «Юнармии» и более 50 единиц новейшей бронетехники. В составе механизированной колонны пройдут танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные артустановки «Мста-СМ2». Для безопасности дорожного покрытия на тяжелую технику наденут гусеницы с резиновым ходом. Также в параде задействовуют исторические машины: штабной автомобиль «Виллис», танки Т-34 и реактивную установку «Катюша».

Завершит парад пролет 17 боевых самолетов и вертолетов. Воздушную часть праздника откроют пары вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ка-52 — они пройдут над городом на высоте 200 метров со скоростью 200 километров в час. Чуть выше и немного быстрее пролетят истребители МиГ-29, Су-27, Су-35 и МиГ-31. Завершит авиапарад тройка военно-транспортных самолетов Ил-76.

Для ветеранов, гостей и жителей Брянска состоится показательное выступление роты почетного караула, военный оркестр исполнит знаменитые композиции военных лет. А военные из мотострелковой дивизии покажут историческую реконструкцию боев за освобождение города.

Первая репетиция парада пройдет 14 сентября, генеральный прогон назначен на воскресенье.