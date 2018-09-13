Два десантных корабля вернулись в Севастополь из Средиземноморья

Отмечается, что тренировка военных судов проходила с 1 по 8 сентября под руководством главнокомандующего ВМФ. В учении приняли участие 18 кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота, в том числе новейшие фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», подводные лодки «Колпино» и «Нижний Новгород», а также впервые вышедший для выполнения задач в Средиземном море малый ракетный корабль «Вышний Волочек».

"После возвращения в базу экипажи БДК «Азов» и «Николай Фильченков» выполнят комплекс штатных регламентных работ по обслуживанию судовых систем, механизмов и поддержанию технической готовности кораблей и продолжат выполнение мероприятий плановой боевой подготовки", — отметили в ЧФ.