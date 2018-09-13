Представитель МО РФ обсудил с южнокорейскими коллегами перспективы военного сотрудничества

Встреча состоялась в рамках международной конференции «Сеульский оборонный диалог», которая проходит в Южной Корее 12-13 сентября.

"На полях конференции состоялась встреча с руководством главного управления военной политики министерства национальной обороны Республики Корея. Обсуждены состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в августе этого года в Москве в ходе консультаций на уровне заместителей министров обороны двух стран", — сказали в российском военном ведомстве.

Выступая на конференции, Ильин рассказал о ситуации международного взаимодействия в сфере миротворчества. «Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии (гуманитарное разминирование, оказание гумпомощи населению, создание условий для возвращения беженцев)», — сообщили в Минобороны РФ.

В конференции принимают участие представители зарубежных военных ведомств и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда государств из Европы, Латинской и Северной Америки. Мероприятие проводится в Сеуле ежегодно с 2012 года.