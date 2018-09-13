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Спецназовцы ЦВО примут участие в чемпионате Вооруженных Сил среди снайперов спецподразделений России
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Спецназовцы ЦВО примут участие в чемпионате Вооруженных Сил среди снайперов спецподразделений России 

ТК «Звезда» 9 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В соревнованиях также будут участвовать представители ФСБ, МВД, ССО, ОМОН, СОБР и Росгвардии со всех регионов России. Чемпионат начнется 18 сентября в Подмосковном Солнечногорске.
Военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного под Самарой, примут участие в чемпионате Вооруженных Сил среди снайперов спецподразделений России, который пройдет в Подмосковье.
В ходе подготовки на полигоне Новая Бинарадка снайперские пары совершают марш-броски по азимутальным картам и проводят стрельбу с различных неустойчивых положений на различных ярусах. В комбинированных упражнениях военнослужащие ведут стрельбу из винтовок с ходу, а при внезапной встрече с условным противником переходят на огонь из штатных пистолетов.
На соревнованиях стрелки выполнят различные упражнения по неподвижным и движущимся мишеням, на дистанциях от 20 до 1200 метров. Упражнения будут имитировать реальные ситуации по освобождению заложников. Снайпер должен поразить мишень одним выстрелом и не зацепить фигуру заложника.
В чемпионате Вооруженных Сил среди снайперов спецподразделений примут участие представители ФСБ, МВД, ССО, ОМОН, СОБР и Росгвардии со всех регионов России, он начнется 18 сентября в Подмосковном Солнечногорске.
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