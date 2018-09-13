Спецназовцы ЦВО примут участие в чемпионате Вооруженных Сил среди снайперов спецподразделений России

В соревнованиях также будут участвовать представители ФСБ МВД , ССО, ОМОН, СОБР и Росгвардии со всех регионов России . Чемпионат начнется 18 сентября в Подмосковном Солнечногорске

Военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного под Самарой , примут участие в чемпионате Вооруженных Сил среди снайперов спецподразделений России, который пройдет в Подмосковье

В ходе подготовки на полигоне Новая Бинарадка снайперские пары совершают марш-броски по азимутальным картам и проводят стрельбу с различных неустойчивых положений на различных ярусах. В комбинированных упражнениях военнослужащие ведут стрельбу из винтовок с ходу, а при внезапной встрече с условным противником переходят на огонь из штатных пистолетов.

На соревнованиях стрелки выполнят различные упражнения по неподвижным и движущимся мишеням, на дистанциях от 20 до 1200 метров. Упражнения будут имитировать реальные ситуации по освобождению заложников. Снайпер должен поразить мишень одним выстрелом и не зацепить фигуру заложника.

В чемпионате Вооруженных Сил среди снайперов спецподразделений примут участие представители ФСБ, МВД, ССО, ОМОН, СОБР и Росгвардии со всех регионов России, он начнется 18 сентября в Подмосковном Солнечногорске.