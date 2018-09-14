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Около 20 воздушных судов примут участие в параде в честь 75-летия Брянщины от гитлеровцев
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Около 20 воздушных судов примут участие в параде в честь 75-летия Брянщины от гитлеровцев 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Брянск Today
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Почти 20 вертолетов и самолетов, включая новейшие истребители Су-35, примут участие в военном параде, который пройдет 17 сентября в честь 75-й годовщины освобождения Брянской области от гитлеровцев. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Западного военного округа.
"На закрытии парада в Брянске пролетят 17 боевых самолетов и вертолетов Западного военного округа. Запланировано, что в 11:39 мск 17 сентября пары вертолетов Ми-8, Ка-52 и Ми-24 пролетят на высоте 200 м со скоростью 200 км/ч. Затем на высоте 350 м со скоростью 550 км/ч пролетят истребители МиГ-29, Су-27, Су-35 и МиГ-31. Завершит участие авиации в параде тройка тяжелых самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации", — сказали в пресс— службе.
Первая репетиция воздушной части парада запланирована на 14 сентября, резервный день — 15-е. Генеральная репетиция состоится 16 сентября.
Военный парад пройдет впервые в истории Брянской области. На нем покажут более 50 образцов современного оружия и военной техники, включая модификацию танка Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные артиллерийские установки «Мста-СМ2». Участниками парада станут более тысячи военнослужащих, представителей силовых ведомств региона и воспитанников «Юнармии».
По указу губернатора Александра Богомаза, 17 сентября — день празднования 75-й годовщины освобождения Брянщины от захватчиков — объявлен выходным для жителей области.
Оккупация Брянской области немецкими войсками началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года. На территории области действовало 139 партизанских отрядов. Участниками партизанского движения были свыше 60 тыс. человек, 16 тыс. из них награждены орденами и медалями, 12 человек за подвиги и героизм удостоены звания Героя Советского Союза, три человека — звания Героя России.
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