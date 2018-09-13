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Новейший мобильный телекоммуникационный комплекс развернули в районе ликвидации лесного пожара в Воронежской области
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Новейший мобильный телекоммуникационный комплекс развернули в районе ликвидации лесного пожара в Воронежской области 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В составе оперативного штаба работала группа координации армейской и военно-транспортной авиации, а также наземной группировки войск.
Мобильный телекоммуникационный комплекс «ПИК МТК» развернули на месте оперативного штаба ликвидации лесного пожара в Воронежской области.
В составе оперативного штаба работала группа координации армейской и военно-транспортной авиации, а также наземной группировки войск. Комплекс обеспечил работу штаба, автоматизированную обработку поступающей оперативной информации из регионального центра управления Западного военного округа, а также позволил осуществить доступ к закрытым и открытым каналам радио, спутниковой связи и видеоконференцсвязи с органами МЧС РФ и лесничества.
Ранее данный мобильный телекоммуникационный комплекс поступил на вооружение бригады управления общевойсковой армии ЗВО.
всего для ликвидации лесного пожара в Воронежской области были выделены: самолёт Ил-76 Военно-транспортной авиации, два вертолета Ми-8, оснащённых водосливными устройствами ВСУ-5, 10 единиц автомобильной техники и более 200 военнослужащих.
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