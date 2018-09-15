Ещё
Расчеты ЗРК «Бук-М3» ЗВО впервые проведут боевые пуски на учениях на полигоне Капустин Яр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расчеты ЗРК «Бук-М3» ЗВО впервые проведут боевые пуски на учениях на полигоне Капустин Яр 

ТАСС + ещё 2 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 15 сентября. Расчеты ЗРК «Бук-М3» Западного военного округа (ЗВО) впервые проведут боевые пуски на учениях на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.
"Дислоцированные в Курской области расчеты новейших зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» Западного военного округа завершили переобучение для эксплуатации техники и готовы к проведению первых боевых пусков на полигоне в Астраханской области. Первые учебно-боевые задачи расчеты выполнят уже на этой неделе", — сказал Мугинов.
По его словам, в ходе отработки задач по обнаружению, захвату и ведению воздушных целей, расчеты провели более 100 тренировок и два батальонных тактических учения в дневное и ночное время суток.
"Новейшие ЗРК «Бук-М3» подразделения ПВО общевойсковой армии ЗВО получили в конце минувшего года. В настоящее время 100% командиров, операторов-наводчиков и механиков-водителей зенитного ракетного соединения завершили обучение", — добавил начальник пресс-службы.
Высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-М3» предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
ТАСС: последние новости
Украина направит в район Азовского и Черного морей 270 бойцов спецназа Минобороны Польши сообщило о "реальном шансе" на появление постоянных баз США в стране На маневрах "Восток-2018" подразделения ПВО отразили нападение условного противника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе434
Комики пошутили о Петрове и Боширове34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце29
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи6
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
02:54
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение