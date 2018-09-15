Расчеты ЗРК «Бук-М3» ЗВО впервые проведут боевые пуски на учениях на полигоне Капустин Яр

ТАСС , 15 сентября. Расчеты ЗРК «Бук-М3» Западного военного округа (ЗВО) впервые проведут боевые пуски на учениях на полигоне Капустин Яр в Астраханской области . Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

"Дислоцированные в Курской области расчеты новейших зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» Западного военного округа завершили переобучение для эксплуатации техники и готовы к проведению первых боевых пусков на полигоне в Астраханской области. Первые учебно-боевые задачи расчеты выполнят уже на этой неделе", — сказал Мугинов.

По его словам, в ходе отработки задач по обнаружению, захвату и ведению воздушных целей, расчеты провели более 100 тренировок и два батальонных тактических учения в дневное и ночное время суток.

"Новейшие ЗРК «Бук-М3» подразделения ПВО общевойсковой армии ЗВО получили в конце минувшего года. В настоящее время 100% командиров, операторов-наводчиков и механиков-водителей зенитного ракетного соединения завершили обучение", — добавил начальник пресс-службы.

Высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-М3» предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.