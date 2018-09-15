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Расчеты комплексов «Бук-3М» впервые проведут боевые пуски в ЗВО
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Расчеты комплексов «Бук-3М» впервые проведут боевые пуски в ЗВО 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: Российская Газета
Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» Западного военного округа, дислоцирующиеся в Калужской области, впервые осуществят боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
Военнослужащие уже завершили освоение новой техники. На занятиях по вождению учились преодолевать самые разнообразные естественные препятствия, отрабатывали задачи по выявлению, захвату и ведению воздушных целей. Всего провели более ста тренировок и два батальонных тактических учения. Причем делали это как в дневное, так и в ночное время.
Как добавляют в пресс-службе Западного военного округа, все командиры, операторы-наводчики и механики-водители зенитного ракетного соединения закончили обучение. И в ближайшее время они выполнят первые боевые пуски.
"Бук-М3" — высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он способен уничтожать аэродинамические цели на малых и средних высотах в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
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