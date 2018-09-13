Подразделения танковой армии ЗВО совершат 500-км марш в Нижегородскую область для участия в двухстороннем полковом учении

Накануне был проведен смотр готовности, в ходе которого была проверена экипировка военнослужащих, обеспеченность всеми видами довольствия, а также техсостояние боевых машин и наличие крепежного материала для фиксации техники на платформах.

Поднятые по тревоге подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках двухстороннего полкового учения приступили к совершению марша комбинированным способом из Московской области на полигон Мулино (Нижегородская обл.).

В настоящее время экипажи танков Т-80, боевых машин пехоты БМП-2, расчёты самоходных артиллерийских установок «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» и подразделения противовоздушной обороны, оснащённые зенитными ракетными комплексами «Тор-М2У», прибыли на железнодорожные станции и приступили к погрузке на эшелоны для дальнейшего следования на полигон.

Подразделениям предстоит принять участие в розыгрыше ведения боевых действий в ходе операции по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования. Двухсторонние полковые учения завершатся в конце сентября.

Накануне командование провело смотр готовности подразделений, в ходе которого была проверена экипировка военнослужащих, обеспеченность всеми видами довольствия, а также техническое состояние боевых машин и наличие крепежного материала для фиксации техники на платформах.