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Войска ЦВО на 100% укомплектованы сержантским составом
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Войска ЦВО на 100% укомплектованы сержантским составом 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сержанты отвечают за организацию и проведение занятий с личным составом по боевой подготовке, поддерживают воинскую дисциплину во вверенных подразделениях.
Войска Центрального военного округа на 100% укомплектованы сержантским составом, всего на должностях сержантов состоит около 12 тысяч человек.
Сержантский состав отвечает за организацию и проведение занятий с личным составом по огневой, тактической, строевой и физической подготовке в соответствии с новыми программами боевой подготовки. Кроме того, сержанты поддерживают воинскую дисциплину и создают благоприятный психологический климат во вверенных подразделениях.
С начала года на военную службу по контракту отобрано около десяти тысяч человек.
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