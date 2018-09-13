Войска ЦВО на 100% укомплектованы сержантским составом

Сержанты отвечают за организацию и проведение занятий с личным составом по боевой подготовке, поддерживают воинскую дисциплину во вверенных подразделениях.

Войска Центрального военного округа на 100% укомплектованы сержантским составом, всего на должностях сержантов состоит около 12 тысяч человек.

Сержантский состав отвечает за организацию и проведение занятий с личным составом по огневой, тактической, строевой и физической подготовке в соответствии с новыми программами боевой подготовки. Кроме того, сержанты поддерживают воинскую дисциплину и создают благоприятный психологический климат во вверенных подразделениях.

С начала года на военную службу по контракту отобрано около десяти тысяч человек.