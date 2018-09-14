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МВД начнет переход на российские компьютеры и ПО в следующем году
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МВД начнет переход на российские компьютеры и ПО в следующем году 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. МВД РФ начнет переходить на вычислительные комплексы и программное обеспечение российского производства в 2019 году, говорится в сообщении ведомства.
"По результатам апробации вычислительные комплексы и программное обеспечение российского производства планируются к постановке на снабжение в органах внутренних дел Российской Федерации с целью дальнейшего планомерного внедрения в 2019 году", — говорится в сообщении.
При этом ведомство отмечает, что все средства защиты информации МВД РФ произведены российскими компаниями.
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