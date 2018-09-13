США расширяют военное присутствие в Сирии, пишут СМИ

Отмечается, что США начали создавать военные базы в Сирии в октябре 2015 года. Вашингтон создал тогда две авиабазы вблизи населенного пункта Хасеке и восемь оперативных центров в Ракке и Манбидже. С июля 2017 года США построили в Сирии еще пять новых баз и оперативных центров, два из которых — в Манбидже. Еще два блокпоста созданы в районе Телль-Абъяд на севере провинции Ракка . Кроме того, США завершили строительство еще одной военной базы в провинции Дейр-эз-Зор , где сконцентрирована большая часть нефтегазовых месторождений Сирии.

По информации агентства, еще одна американская база дислоцирована в районе нефтяного месторождения «Сабан» на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Месторождение «Сабан» расположено в 10 километрах к востоку от реки Евфрат. Военная база позволяет американцам контролировать территории, лежащие к северу от трассы, связывающей НПЗ «Танак» с месторождениями «Сабан» и «Аль-Омар».

С другой стороны, США расширяют базу в районе аэропорта Сыррин на юге подконтрольного силам самообороны сирийских курдов района Кобани на севере Ракки. Эту базу американские военные используют в качестве аэропорта. В этой связи США разместили в амбарах для хранения пшеницы в Сыррине радары ПВО и многочисленные электронные системы.

Местные источники агентства сообщают, что начавшееся в августе строительство новых военных объектов США свидетельствует о желании Вашингтона сохранить долгосрочное присутствие в регионе. Военные объекты строятся и в населенных пунктах на востоке и западе Камышлы. Военная база в сирийском Дейр-эз-Зоре расположена в непосредственной близости от самого крупного нефтяного месторождения страны «Аль-Омар» и населенного пункта Хаджджин — последнего оплота террористической группировки ИГ*.

Ранее представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции Шон Райан объявил о начале операции против террористов ИГ*, которая проводится вдоль сирийско-иракской границы. В течение месяца здесь планируется построить взлетно-посадочную полосу для грузовых самолетов. Таким образом, подкрепления в регион будут доставляться по воздуху.

По данным местных источников, США усилили меры безопасности при строительстве военной базы. Так, район строительства оцеплен броневиками и простреливается по периметру снайперами. Части США продолжают оказывать поддержку силам самообороны сирийских курдов в операциях против террористов ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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