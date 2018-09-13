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В Военном университете Минобороны России прошли традиционные Суворовские чтения
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В Военном университете Минобороны России прошли традиционные Суворовские чтения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Педагоги, научные работники, адъюнкты, слушатели и курсанты обсудили суворовскую систему воспитания и обучения войск.
В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации начался новый учебный год. В ноябре 2019 г. вузу, который по праву называется флагманом военно-гуманитарного образования в России, исполнится 100-лет. Уже традиционного в первые дни нового учебного года в стенах Военного университета прошли Суворовские чтения по теме: «Суворовская система воспитания и обучения войск».
В мероприятии приняли участие педагоги и научные работники Военного университета, адъюнкты, слушатели и курсанты.
Выступающие в своих докладах постарались раскрыть военное наследие генералиссимуса Александра Васильевича Суворова и определили основные направлений его применения в современных условиях.
Участники актуализировали вопросы воспитания и обучения войск в достижении победы в бою и сражении по опыту Суворова, обобщили опыт внедрения военного наследия генералиссимуса Суворова, других военачальников и полководцев о роли заботы о личном составе в контексте морально-психологического обеспечения, а также определили основные формы, методы поддержания морального духа личного состава.
Особого внимания заслуживают выступления, раскрывающие суворовскую систему воспитания и обучения войск в контексте внедрения опыта морально-психологического обеспечения при проведении специальных операций за пределами России.
По итогам Суворовских чтений подготовлен авторский сборник материалов, который будет опубликован в первом квартале 2019 г.
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