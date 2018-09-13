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Кадровый голод в британской армии. Не хватает нескольких тысяч специалистов
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Кадровый голод в британской армии. Не хватает нескольких тысяч специалистов 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
В вооруженных силах Британии царит сильнейший кадровый голод. Больше всего специалистов не хватает в Королевских военно-воздушных силах: в этом году наняли только 23% от необходимого числа пилотов, авиационных инженеров — только 17%, а аналитиков — 26% от оптимального количества. Всего армии требуется свыше 8 тысяч новых военнослужащих к 2022 году. Но найти их вряд ли удастся, пишет агентство ТАСС со ссылкой на доклад британского парламента.
Члены палаты Представителей уже жаловались, что денег на армию выделяют слишком мало. К примеру, на покупку новых боевых самолетов, кораблей и бронемашин не хватает 20 миллиардов фунтов стерлингов.
Кроме того, ранее стало известно, что строительство двух атомных подводных лодок класса Astute для военно-морских сил Великобритании будет временно отложено. Причина все та же — не хватает денег. Всего Министерство обороны страны заказало 8 подобных субмарин, но спустить на воду удалось только 6.
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