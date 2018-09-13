Кадровый голод в британской армии. Не хватает нескольких тысяч специалистов

В вооруженных силах Британии царит сильнейший кадровый голод. Больше всего специалистов не хватает в Королевских военно-воздушных силах: в этом году наняли только 23% от необходимого числа пилотов, авиационных инженеров — только 17%, а аналитиков — 26% от оптимального количества. Всего армии требуется свыше 8 тысяч новых военнослужащих к 2022 году. Но найти их вряд ли удастся, пишет агентство ТАСС со ссылкой на доклад британского парламента

Члены палаты Представителей уже жаловались, что денег на армию выделяют слишком мало. К примеру, на покупку новых боевых самолетов, кораблей и бронемашин не хватает 20 миллиардов фунтов стерлингов.