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Бойцы спецназа Украины будут нести службу в Азовском и Черном морях
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Бойцы спецназа Украины будут нести службу в Азовском и Черном морях 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Около 270 бойцов морского спецназа присоединятся к украинским пограничникам, которые несут службу в акватории Азовского и Черного морей, заявил в четверг глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье. При этом, по словам заместителя министра инфраструктуры страны Юрия Лавренюка, в Азовское море дополнительно переброшены два бронекатера.
"Наращиваем усилия по морскому спецназу. Это около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей", — приводит слова Цигикала пресс-служба его ведомства на своем сайте в четверг.
Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда якобы простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море. Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.
При этом «Украинский военный портал» со ссылкой на источники в Генштабе и командовании ВМС Украины сообщил, что Киев начинает переброску бронекатеров в Азовское море и приступает к созданию там полноценной базы военно-морских сил. При этом член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич заявил РИА Новости, что эта акция Украины носит откровенно антироссийский характер и РФ будет препятствовать милитаризации Азовского моря всеми доступными средствами в рамках международного права.
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