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Эксперт оценил значимость учений «Восток — 2018»
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Эксперт оценил значимость учений «Восток — 2018» 

RT на русском 1 час назад
Политолог, преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с радио Sputnik оценил значимость учений «Восток — 2018».
«Эти учения свидетельствуют о формировании не просто некоего общественного клуба, а полноценных военно-политических блоков, формировании новых зон доверия», — заявил он.
По его словам, прежний глобальный проект с единственным установщиком правил — США — распадается.
Как отметил Крутаков, «Восток-2018» и Восточный экономический форум свидетельствуют о том, что Россия и Китай фактически преодолели внеблоковый статус.
Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал учения «Восток-2018».
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