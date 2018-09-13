Эксперт оценил значимость учений «Восток — 2018»

«Эти учения свидетельствуют о формировании не просто некоего общественного клуба, а полноценных военно-политических блоков, формировании новых зон доверия», — заявил он.

По его словам, прежний глобальный проект с единственным установщиком правил — США — распадается.

Как отметил Крутаков, «Восток-2018» и Восточный экономический форум свидетельствуют о том, что Россия и Китай фактически преодолели внеблоковый статус.