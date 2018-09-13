«Мускульные игры» США и Японии с ПРО испытывают терпение России

Глобальная ПРО США несет прямую угрозу России

Дело в том, что ВМС Японии и США провели сегодня испытания системы Aegis, в результате которых американские и японские моряки сумели перехватить баллистическую ракету, которая была выпущена с территории Гавайских островов.

Напомним, что в основе данного комплекса стоит ракетный аппарат Mk-41, который может запускать, как зенитные ракеты Standard Missile 2 и Standard Missile 3, так и ударные ракеты «Томагавк». Соответственно, ракетные эсминцы ВМС США и Японии, которые оснащены подобной ракетной установкой, могут эффективно выполнять не только защитные, но и ударные функции.

Польше. Это вообще давняя стратегия США в контексте развития их «глобальной противоракетной системы», которая имеет вполне откровенное двойное назначение — например, здесь можно вспомнить установку сухопутных вариантов Mk-41 в Румынии

Российская критика данного начинания заключается не в том, что компоненты ПРО США в Румынии и Польше угрожают нашим баллистическим ракетам, а в том, что данные системы за три часа могут быть перевооружены с зенитных ракет типа Standard Missile на ударные «Томагавки», и это уже является прямой угрозой нашей национальной безопасности. Конечно, «Томагавк» можно сбить, но у американцев их очень много, что вместе с временем подлета из Румынии и Польши и возможной ядерной боеголовкой делает их крайне опасным оружием.

Данные учения прошли сразу после встречи Путина и Абэ

Именно такая линия сегодня реализовывается американцами в Японии, которая также вошла в зону действия глобальной ПРО США, причем это делается под эгидой борьбы с северокорейской ракетной угрозой. Естественно, основными противниками здесь выступает не КНДР, а Россия и, прежде всего, Китай, причем США пытаются создать из Японии и Южной Кореи восточный аналог НАТО

В связи с этим, возникает вопрос, а насколько это все угрожает нашим национальным интересам. Тем более, эти учения начались после встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Абэ, как известно, проводит линию, которая направлена на построение нормальных отношений с Россией и решения с нашей страной всех внешнеполитических вопросов путем переговоров. Только главная цель политики Абэ в лице возвращения в состав Японии Курильских островов не будет реализована, и это дает карты в руки японским противникам тренда Токио в сторону Москву.

Здесь нужно отметить, что главным критиком российской линии Абэ является японский генштаб, поэтому данные учения Токио и Вашингтона в рамках испытания систем противоракетной обороны можно трактовать двояко и даже в антироссийском ключе.

Отсутствие движения по Курилам может изменить линию Японии по России

«Все это не направлено напрямую против России, а является свидетельством того, что Япония старается в подобных вопросах играть, как минимум, на двух, а иногда и на трех совершенно разных полях», — констатирует Маслов.

Во-первых, здесь задействована крайне важная для Абэ концепция «решения вопроса об островах при жизни нынешнего поколения». Именно из-за этого японский премьер так часто встречается с Путиным и ведет с ним постоянные широкоформатные переговоры.

«Все это упирается и в стратегию Абэ по заключению мирного договора между Россией и Японией, причем японская линия основывается на том, что сначала идет передача двух или четырех островов, а затем уже мирное соглашение», — заключает Маслов.

Последнее заявление, которое сделал на этот счет Путин, что Японии нужно подписывать мирный договор с Россией без всяких предварительных условий, перечеркивает японскую мечту, и это серьезно ослабляет позиции Абэ в Токио.

Для Японии эти учения также являются геополитическим инструментом

«Соответственно, все здесь движется для японцев не так хорошо, как того хотел бы Абэ. Поэтому в игру вступает второе поле, а именно отношения США и Японии, у которых есть межгосударственное соглашение от 1960 года. Оно, по сути своей, накрывает Японию военным зонтиком и является для японцев гарантией национальной безопасности», — резюмирует Маслов.

Как замечает эксперт, по этому договору Япония вынуждена размещать на своей территории американское вооружение, которое формально поставляется туда для обороны от Северной Кореи, а фактически — для решения совсем других стратегических задач.

«Дело здесь усугубляет и тот фактор, что США являются единственным реальным союзником Японии, поскольку с Москвой Токио не смог наладить отношений, а Пекин точно не может выступать для японцев в этом качестве», — констатирует Маслов.

«И тот факт, что Япония здесь находится на последнем месте после США, Китая, России и Южной Кореи несколько уязвляет данную страну, поэтому факт данных противоракетных учений можно связать и с этим аспектом», — заключает Маслов.

Все это говорит о том, что эти учения ПРО являются геополитическим инструментом, как для США, так и для Японии, причем Токио, таким образом, хочет послать вполне отчетливый сигнал в сторону Москвы, Пекина и Пхеньяна.