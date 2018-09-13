Под колпаком: новая российская РЛС будет контролировать всю Европу

Фактически наша страна получает возможность контроля воздушного пространства всей Европы — Восточной и Западной. На расстоянии в несколько тысяч километров от наших границ РЛС «Контейнер» смогут обнаруживать и идентифицировать практически все типы летательных аппаратов — самолеты, вертолеты, беспилотники. И поднять в воздух незамеченной армаду бомбардировщиков-ракетоносцев или рой боевых дронов уже не получится.

Естественно, для эффективной работы РЛС «Контейнер» необходимы не только радиолокационные станции с высоким разрешением, но и очень мощная электронно-вычислительная техника с особым программным обеспечением. Все это у нас есть.

Как отмечают специалисты в области радиолокации, строительство таких станций по периметру российских границ будет делом сравнительно простым и быстрым. Все агрегаты станции «Контейнер» выполнены в виде быстро устанавливаемых модулей и, как утверждают некоторые источники, не требуют строительства каких-либо сложных сооружений. Таким образом, для монтажа новой станции потребуется расчистить и подготовить площадку, а также разместить все необходимые блоки, соединить их между собой и произвести настройку.