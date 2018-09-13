Российские военные учения испугали Украину

Российские военные учения на Дальнем Востоке испугали Украину

Россия под видом военных учений «Восток-2018» стягивает к границам Украины армию, вооружение и формирует отряды наемников, заявил пресс-секретарь украинского министерства обороны Дмитрий Гуцуляк . Об этом сообщает УНИАН.

«Под видом участия в маневрах "Восток-2018" в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные воинские части на штатной технике, в том числе артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО "Ураган"», — сказал Гуцуляк.

По его словам, рядом с границей Россия развернула военные полевые лагеря, на базе которых формируются специальные отряды для участия в конфликте на Донбассе. «Часть отрядов так называемых новобранцев комплектуется исключительно представителями Дагестана и Чечни. В то же время там формируются и так называемые казачьи отряды», — добавил представитель Минобороны

«Восток-2018» проходит с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и акватории Тихого океана. В учениях задействованы 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, 900 танков и прочей бронетехники, до 80 кораблей и судов обеспечения.

«Восток-2018» — крупнейшие военные маневры на территории России с момента распада СССР. В учениях участвуют подразделения из Китая и Монголии.