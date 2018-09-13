Ещё
Российские военные учения испугали Украину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные учения на Дальнем Востоке испугали Украину 

Lenta.ru 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия под видом военных учений «Восток-2018» стягивает к границам Украины армию, вооружение и формирует отряды наемников, заявил пресс-секретарь украинского министерства обороны Дмитрий Гуцуляк. Об этом сообщает УНИАН.
«Под видом участия в маневрах "Восток-2018" в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные воинские части на штатной технике, в том числе артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО "Ураган"», — сказал Гуцуляк.
По его словам, рядом с границей Россия развернула военные полевые лагеря, на базе которых формируются специальные отряды для участия в конфликте на Донбассе. «Часть отрядов так называемых новобранцев комплектуется исключительно представителями Дагестана и Чечни. В то же время там формируются и так называемые казачьи отряды», — добавил представитель Минобороны.
«Восток-2018» проходит с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и акватории Тихого океана. В учениях задействованы 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, 900 танков и прочей бронетехники, до 80 кораблей и судов обеспечения.
«Восток-2018» — крупнейшие военные маневры на территории России с момента распада СССР. В учениях участвуют подразделения из Китая и Монголии.
Последние новости
Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонскую лишили поста416
Британия отреагировала на интервью «отравителей»241
Украине ответили на «разгром России»188
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья30
Решена судьба «Евровидения-2019»77
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение