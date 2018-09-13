СЭГЗ на форуме «Армия-2018» наметил перспективы на 2019 год

— Переговоры и встречи с шли практически не прекращаясь в течение всего форума, — пояснил он. — Было проведено более двадцати встреч с представителями предприятий-партнеров со всей России : от Комсомольска-на-Амуре Иркутска до Казани Москвы . Мы обсудили вопросы выполнения взаимных договорных обязательств на 2018 год и перспективы сотрудничества на 2019-й. На форуме «Армия-2018» обсуждались и новые направления в работе завода. Так с представителями научно-производственного предприятия «Аэросила» мы договорились о перспективах по разработке и производству новых изделий специальной техники, а с руководством Казанского вертолетного завода достигнуты договоренности по импортозамещению комплектующих для российского многоцелевого вертолета «Ансат».

Руководитель СЭГЗ также рассказал о перспективах сотрудничества сарапульского предприятия с московской группой компаний «Вепрь», специалисты которой занимаются проектированием, производством и сервисным обслуживанием электростанций бытового, промышленного и специального назначения мощностью от 1 кВт до 2,5 мВт.

— Представители группы компаний «Вепрь» заинтересовались нашими возможностями в области производства генераторов мощностью до 25 кВт, а также регуляторов напряжения. Кроме того, Сарапульскому электрогенераторному заводу поступило предложение о создании в Удмуртии сервисного центра по обслуживанию и ремонту автономных источников электроэнергии. Сейчас мы прорабатываем перспективы сотрудничества с этим предприятием, — рассказал генеральный директор АО «СЭГЗ».

Форум «Армия-2018», в котором Сарапульский электрогенераторный завод принимает участие постоянно, является хорошей площадкой для налаживания контактов и заключения взаимовыгодных контрактов для предприятий ОПК. Минобороны России в рамках форума подписало 31 государственный контракт с 20 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 130 миллиардов рублей, заявил заместитель министра Алексей Криворучко

Замглавы военного ведомства уточнил, что в результате выполнения подписанных контрактов в Вооруженные Силы будет поставлено более 600 и проведен ремонт с модернизацией свыше 1500 единиц вооружения, военной и специальной техники. Во многих представленных на форуме образцах современного вооружения — летательных аппаратах различного назначения, ракетных комплексах и других — стоят агрегаты, изготовленные на Сарапульском ЭГЗ.

Кроме того, на площадках форума немало говорилось о конверсии и производстве продукции гражданского назначения. СЭГЗ является одним из лидеров в этом направлении. Работу над оборонной продукцией предприятие успешно сочетает с выпуском гражданской. Так, большие перспективы обещает производство узлов и составных компонентов лифтового оборудования, массовая замена которого началась сегодня по всей стране. Также Сарапульский электрогенераторный завод остается основным поставщиком двигателей электроусилителя руля, которые производят на АО «Автоэлектроника», для нескольких моделей "АвтоВАЗа"

Кроме того, много заказов на электродвигатели для запорной аппаратуры. СЭГЗ успешно работает с предприятиями, выпускающими продукцию для нефтегазового комплекса как в России, так и за рубежом. В частности, начались большие поставки для немецкой фирмы AUMA, которая является одним из мировых лидеров в этом направлении. Тот факт, что их выбор при поиске партнера для сотрудничества пал именно на СЭГЗ, говорит о высоком качестве выпускаемой предприятием продукции.