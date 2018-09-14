Террористы не пройдут: Учения в Кыргызстане показали высокую выучку военных

Полеты в экстремальных условиях, штурмовую высадку десанта и воздушный бой провели военнослужащие Кыргызстана — силы ПВО и спецназ проводят тактические учения. Как военные выполняют поставленные задачи, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Ким.

Отряд спецназа спешит на борт Ми-8. Машина в секундной готовности. Рядом — вертолет прикрытия, он отвечает за безопасность во время посадки и штурмовой высадки десантников.

По легенде учений, террористы захватили приграничный поселок. Задача спецназа — освободить его.

«Сегодня вы наблюдали эпизод, в котором группы специального назначения из пограничной службы и национальной гвардии отражают вторжение террористов», — пояснил Мирлан Солтогулов, начальник оперативного управления Сил воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана.

Перед вертолетными экипажами не менее важные задачи. Для обеспечения штурмовой высадки нужны особые навыки владения боевой машиной.

«Я обеспечивал прикрытие войск. Первый вертолет садится на высадку десанта, для обеспечения безопасности я прикрывал его с воздуха. Поэтому все время барражировал и осматривал место», — рассказал Бакыт Рахманов, заместитель командира вертолетной эскадрильи по летной подготовке.

Действия бойцов доведены до автоматизма. Это результат постоянных тренировок: полеты — каждую неделю, а отработка чрезвычайных ситуаций — раз в квартал.

Для дивизиона противовоздушной обороны главное — скорость. Чем быстрее обнаружена воздушная цель, тем больше шансов ее поразить.

«Они готовятся к выполнению боевых задач. Расчеты выполняют на своих «рабочих» местах. Если не будем обращать внимание на подготовку, солдаты не смогут выполнять поставленную перед ними задачу», — отметил Талант Жумалиев, командир войсковой части Сил воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана.

Военные уверяют, если возникнет реальная опасность, их ракета за секунды уничтожит цель.

В этот раз плановые тренировки совпали с подготовкой к международным учениям. Они пройдут в конце сентября в Казахстане и Кыргызстане.

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