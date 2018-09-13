РК и КНДР начали военные переговоры по военным вопросам на рабочем уровне

Сеул , 13 сентября / Синьхуа / — Республика Корея /РК/ и КНДР в четверг утром начали переговоры на рабочем уровне по военным вопросам в пограничной деревне Пханмунджом. Об этом сообщило Министерство обороны РК.

Военные делегации в составе трех членов с обеих сторон во главе с офицерами в званиях полковников начали переговоры в 10:00 по местному времени в Тонгильгаке — здании на территории КНДР в деревне Пханмунджом.

Военные переговоры проходят в преддверии саммита президента РК Мун Чжэ Ина и верховного лидера КНДР Ким Чэн Ына, который состоится в Пхеньяне 18-20 сентября.

Согласно прогнозам, делегации военных обсудят пути смягчения военной напряженности между Пхеньяном и Сеулом, включая демонтаж на экспериментальной основе части постов охраны в демилитаризованной зоне.

Кроме того, на повестке дня пути разоружения Объединенной зоны безопасности в Пханмунджоме и совместные поиски останков погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов солдат.

Отметим, что стороны уже достигли единства по данным вопросам на военных переговорах на уровне генералов, состоявшихся в конце июля. —0—