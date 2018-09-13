Ещё
РК и КНДР начали военные переговоры по военным вопросам на рабочем уровне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонскую лишили поста
Поклонскую лишили поста

РК и КНДР начали военные переговоры по военным вопросам на рабочем уровне 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Сеул, 13 сентября /Синьхуа/ — Республика Корея /РК/ и КНДР в четверг утром начали переговоры на рабочем уровне по военным вопросам в пограничной деревне Пханмунджом. Об этом сообщило Министерство обороны РК.
Военные делегации в составе трех членов с обеих сторон во главе с офицерами в званиях полковников начали переговоры в 10:00 по местному времени в Тонгильгаке — здании на территории КНДР в деревне Пханмунджом.
Военные переговоры проходят в преддверии саммита президента РК Мун Чжэ Ина и верховного лидера КНДР Ким Чэн Ына, который состоится в Пхеньяне 18-20 сентября.
Согласно прогнозам, делегации военных обсудят пути смягчения военной напряженности между Пхеньяном и Сеулом, включая демонтаж на экспериментальной основе части постов охраны в демилитаризованной зоне.
Кроме того, на повестке дня пути разоружения Объединенной зоны безопасности в Пханмунджоме и совместные поиски останков погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов солдат.
Отметим, что стороны уже достигли единства по данным вопросам на военных переговорах на уровне генералов, состоявшихся в конце июля. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Западной Грузии завершились командно-штабные учения "Проворный дух 2018" США и Индия провели первые переговоры в формате "2+2" и согласились укреплять сотрудничество в обороне и безопасности Президент Кыргызстана С. Жээнбеков встретился с Сюй Циляном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба «Евровидения-2019»58
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья21
Жириновский устроил истерику у Соловьева300
Крым трясет185
Украину взбесили военные маневры России94
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
02:57
Крым трясет
Происшествия
00:46
Командир лайнера слег с инфарктом на подлете к Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение