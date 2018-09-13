Сенатор Жамсуев заявил об оборонительном характере учений «Восток-2018»

По его словам, на полигоне проверяется боеготовность наших войск, отрабатываются элементы управления родами и видами Вооруженных Сил, осваивается новое вооружение и техника.

— Сенаторы стремятся оценивать результаты правоприменительной практики и формировать законодательные инициативы по результатам посещения войск и соединений, дислоцированных во всех военных округах и на флоте. Мы регулярно выезжаем на наши военные базы за рубежом — в Армению, Абхазию, Таджикистан, Киргизию, Приднестровье, Сирию, — сказал Жамсуев.

Стратегические командно-штабные учения «Восток-2018» стали самыми крупными со времен советских учений «Запад-81». В них принимают участие более 300 тысяч военнослужащих. Для выполнения задач они используют около 36 тысяч единиц танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других машин, более тысячи самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Помимо российских военнослужащих, в маневрах задействованы армейские подразделения Китая и Монголии.