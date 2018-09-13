Артиллеристы обрушили на «противника» огневой вал шириной 3 километра

Огневую поддержку в ходе практического этапа на учениях «Восток-2018» обеспечили семь гаубичных самоходных артиллерийских дивизионов.

Огненным валом поддержали атакующие соединения и части артиллеристы Восточного военного округа в ходе основного этапа маневров «Восток-2018». Огневой вал последовательно переносился вперед по мере развития наступления.

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России , огневую поддержку обеспечили семь гаубичных самоходных артиллерийских дивизионов, которые создали перед фронтом наступающих войск сплошную огневую завесу из разрывов артиллерийских снарядов фронтом 3150 метров.

Всего для создания огневого вала было задействовано более 150 артиллерийских орудий: самоходных артиллерийских гаубиц «Акация», «Гвоздика», «Мста-С», самоходных пушек «Гиацинт» и «Пион».

В ходе практических действий артиллеристы выполнили 68 огневых задач.