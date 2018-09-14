В ходе «Востока-2018» были ликвидированы последствия «техногенной аварии»

"На одном из полигонов в Хабаровском крае в рамках маневров войск «Восток-2018» инженерно-саперным соединением Восточного военного округа разыграли учебный эпизод по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера", — говорится в сообщении.

Военные инженеры навели мосты и переправы, восстановили разрушенные дороги, оборудовали переходы через завалы в одном из условно затопленных районов, провели эвакуацию «населения», а также очистили местность от «взрывоопасных предметов», радиоактивных и химически отходов, рассказали в Минобороны.

Для условно «пострадавших» был развернут благоустроенный полевой лагерь с водой и энергообеспечением. Кроме этого, военные с помощью тяжелых механизированных мостов ТММ-3 на «поврежденном участке» дороги, обеспечили марш танковых и мотострелковых подразделений.

Как сообщили в министерстве, в учениях было задействовано более 350 военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники, в том числе комплект понтонно-мостового парка, инженерные машины разграждения ИМР-2, котлованные машины МДК-3, плавающие транспортеры ПТС, а также экскаваторы и краны.