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В ходе «Востока-2018» были ликвидированы последствия «техногенной аварии»
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В ходе «Востока-2018» были ликвидированы последствия «техногенной аварии» 

РИА Новости + ещё 4 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Инженерное соединение Восточного военного округа (ВВО) ликвидировало последствия «чрезвычайной ситуации» техногенного характера в ходе маневров «Восток-2018» в Хабаровском крае, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"На одном из полигонов в Хабаровском крае в рамках маневров войск «Восток-2018» инженерно-саперным соединением Восточного военного округа разыграли учебный эпизод по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера", — говорится в сообщении.
Военные инженеры навели мосты и переправы, восстановили разрушенные дороги, оборудовали переходы через завалы в одном из условно затопленных районов, провели эвакуацию «населения», а также очистили местность от «взрывоопасных предметов», радиоактивных и химически отходов, рассказали в Минобороны.
Для условно «пострадавших» был развернут благоустроенный полевой лагерь с водой и энергообеспечением. Кроме этого, военные с помощью тяжелых механизированных мостов ТММ-3 на «поврежденном участке» дороги, обеспечили марш танковых и мотострелковых подразделений.
Как сообщили в министерстве, в учениях было задействовано более 350 военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники, в том числе комплект понтонно-мостового парка, инженерные машины разграждения ИМР-2, котлованные машины МДК-3, плавающие транспортеры ПТС, а также экскаваторы и краны.
Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.
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