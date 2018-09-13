Артиллеристы ВВО в рамках манёвров «Восток-2018» создали огневой вал фронтом свыше трёх километров

Семь гаубичных самоходных артиллерийских дивизионов на полигоне Цугол поддерживали атакующие соединения и воинские части огневым валом, который последовательно переносился вперед по мере развития наступления.

Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) в ходе основного этапа манёвров войск (сил) «Восток-2018» на полигоне Цугол поддерживали атакующие соединения и воинские части огневым валом, который последовательно переносился вперед по мере развития наступления.

Огневую поддержку обеспечили семь гаубичных самоходных артиллерийских дивизионов, которые создали перед фронтом наступающих войск сплошную огневую завесу из разрывов артиллерийских снарядов длиной 3150 метров.

Всего для создания огневого вала было задействовано более 150 артиллерийских орудий: самоходных гаубиц «Акация», «Гвоздика», «Мста-С», самоходных пушек «Гиацинт» и «Пион».

В ходе практических действий артиллеристы выполнили 68 огневых задач.