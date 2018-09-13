Энергетики МОЭСК прошли проверку готовности к работе в условиях осенне-зимнего сезона

По замыслу учений, технологические нарушения, приведшие к массовому обесточиванию потребителей, возникли в результате неблагоприятных погодных условий, резкого понижения температуры наружного воздуха на территориях Московской, Тверской, Тульской и Владимирской областей.

«Энергетики МОЭСК приняли участие в комплексном специальном учении под руководством заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова на тему «Обеспечение безопасности электроснабжения потребителей Центрального федерального округа в ходе прохождения осенне-зимнего периода 2018-19 гг.». Согласно легенде, при прохождении циклона по территории Центрального Федерального округа произошло резкое понижение температуры окружающего воздуха, что привело к обильным осадкам в виде ледяного дождя и усилению ветра до 25 м/с. В связи с этим в Московской области произошли отключения высоковольтных линий электропередачи, что послужило причиной обесточивания значительного количества объектов МОЭСК и потребителей электроэнергии на территории Богородского городского округа. В частности условно обесточены 52 социально значимых объекта и население общей численностью 24 тыс. 390 человек», — пояснили в пресс-службе.

Для восстановления якобы нарушенного электроснабжения в рамках учения был создан оперативный штаб. Аварийные бригады взяли на себя обеспечение потребителей автономными источниками электроснабжения.

«По завершении заседания оперативного штаба, в ходе практической части учения, энергетики отработали процесс подключения передвижной электростанции, предназначенной для временного энергоснабжения потребителей, монтажа быстровозводимой и демонтируемой опоры ВЛ 35-110 кВ, замены провода на ВЛ 10 кВ, а совместно с ГУ МЧС России по Московской области — процесс расчистки просеки с использованием высокопроизводительной техники», — добавили в пресс-службе.