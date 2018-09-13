В ЦФО прошли крупные учения энергетиков

В минувшую среду, 12 сентября, «Россети» провели масштабные учения перед подготовкой регионов Центрального федерального округа (ЦФО) к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

Всего к учениями были привлечены 117 бригад энергетиков — это более 437 человек и 135 единиц техники. Источник