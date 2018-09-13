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В ЦФО прошли крупные учения энергетиков
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В ЦФО прошли крупные учения энергетиков 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В минувшую среду, 12 сентября, «Россети» провели масштабные учения перед подготовкой регионов Центрального федерального округа (ЦФО) к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.
В частности, энергетики отработали взаимодействие со Штабами по обеспечению безопасности электроснабжения в регионах, территориальными подразделениями МЧС, Федерального дорожного агентства Росавтодор, а также подрядными и территориальными сетевыми организациями. По сценарию энергетикам поставили задачу восстановить энергоснабжение в целом ряде регионов ЦФО, которое было нарушено в результате обильных осадков в виде снега, ледяного дождя, с усилением ветра с порывами до 25 м/с  Руководил учениями замминистра энергетики, заместитель главы Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов и гендиректор «Россетей» Павел Ливинский. Как отметил главный инженер «Россетей» Дмитрий Гвоздев, все предприятия, принявшие участие в учениях, справились со своей задачей на отлично.
Всего к учениями были привлечены 117 бригад энергетиков — это более 437 человек и 135 единиц техники. Источник
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