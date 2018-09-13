Чжухайский авиасалон откроется 6 ноября

Пекин, 13 сентября / Синьхуа / — Авиасалон, который проводится в Китае раз в два года, откроется 6 ноября этого года в портовом городе Чжухай /провинции Гуандун, Южный Китай/. В рамках мероприятия будет представлено большое количество летательных аппаратов, а также будут организованы торговые переговоры и технические обмены.

По заявлению официального представителя ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ в четверг на пресс-конференции, новые разработки ВВС НОАК, осуществленные в период проведения реформ в военной области, будут тоже продемонстрированы на 12-й Китайской международной авиационно-космической выставке /Airshow China/.

По словам Шэнь Цзинькэ, на авиасалоне будут представлены некоторые новинки самолетов-истребителей и другого вооружения. Во время шестидневного авиасалона также выступит пилотажная группа ВВС НОАК.

Авиасалон является международной авиакосмической торговой ярмаркой, организованной китайским правительством. Он проводится раз в два года в Чжухае с 1996 года. -0-