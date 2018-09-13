Когда Америка откажется от полетов в космос на «Союзах»?

На днях СМИ переполошили слова вице-премьера Юрия Борисова , что у NASA в апреле 2019 года завершается контракт на полеты астронавтов российскими кораблями «Союз» на Международную космическую станцию.

Новости приняли неоднозначно. Кто-то ликовал, что наконец-то Россия отключила газ оставила Америку без доступа в космос. Кто-то пояснял, что США сами отказались, т. к. у них теперь есть собственные модные современные иномарки от SpaceX Boeing , и услуги Роскосмоса уже не требуются.

Реальность немного прозаичнее…

Во-первых, кроме контракта NASA и Роскосмоса, который действительно завершается на апрельском пуске, есть еще контракт NASA и Boeing, на пять мест. Boeing получил билеты в счет погашения долгов за плавучую платформу «Морской старт», которая уже перепродана компании S7 Space. Два астронавта по контракту Boeing уже слетали, осталось еще три места, которые позволят астронавтам NASA летать до конца 2019 года.

Во-вторых, сегодня никто не скажет когда будут готовы к пилотируемым полетам корабли Dragon 2 от SpaceX и Starliner от Boeing. По нынешнему графику тестовые беспилотные полеты должны пройти до конца 2018 года, а в 2019-м начаться пилотируемые. Но эти графики уже многократно редактировались и откладывались. Starliner вроде бы лидировал в готовности, но недавно у него заело топливный клапан на испытании двигателя системы аварийного спасения, и расписания снова «поплыли». По моим ощущениям, если хоть один пилотируемый полет США состоится в 2019 году их можно будет поздравлять со значительным успехом и хорошими темпами разработки.

В-третьих, никто в космической отрасли не считает, что последний контракт NASA и Роскосмоса действительно последний. МКС остается совместным проектом, как минимум до 2024 года, и ни одна сторона не заинтересована в прекращении работ, ни одна сторона не хочет отделения, т. к. обе стороны зависят друг от друга. Более того российская сторона нуждается в новых контрактах, т. к. NASA щедро платит за полеты, а РКК Энергия , которая строит «Союзы», накопила долги в размере $1 млрд из-за кредитов, коррупции и аварии спутника Angosat.

Наконец, даже когда Dragon и Starliner начнут успешные регулярные рейсы на МКС, американские астронавты не прекратят полеты на российских «Союзах». Только теперь это будет не «покупка кресел», а честный обмен. Такая практика применялась еще во времена Space Shuttle. Это требуется не только с целью сохранения добрососедских отношений в космосе, но и для повышения надежности работы станции и безопасности ее экипажа — каждый пилот должен уметь пилотировать все доступные типы кораблей.

Так что американцы будут летать «Союзами» пока летает Международная космическая станция, а русские станут летать на американских кораблях, и, если повезет, даже на Луну.

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