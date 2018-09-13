В Челябинске открыли памятник реактивной системе залпового огня «Град» 

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сен — РИА Новости. Памятник реактивной системе залпового огня «Град» открыли в четверг в Челябинске на территории производства №3 НПО «Сплав» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех»), открытие приурочено к 100-летию со дня рождения конструктора, усовершенствовавшего систему, Александра Ганичева, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
Ганичев родился 25 августа 1918 года. Он был конструктором, основоположником отечественной школы реактивных систем залпового огня, первой из которых стала система «Град».
"НПО «Сплав» — единственный разработчик систем залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч». Мы находимся в Туле, а в Челябинске есть филиал — производство №3, он единственный в России изготовитель систем управления полета ракет. Открытием монумента «Град» мы увековечили память этой системы в связи со 100-летием со дня рождения конструктора Александра Ганичева, который и разработал систему коррекции", — сказал журналистам на церемонии открытия заместитель управляющего директора НПО «Сплав» Виктор Трегубов.
Он уточнил, что конструктор Ганичев за основу взял систему полевой реактивной артиллерии «Катюша», и усовершенствовал ее. Уязвимым местом «Катюши» была кучность выстрелов — все боеприпасы летели в разные стороны, у нее не было системы управления, пояснил он. «Ганичев … придумал в пусковых устройствах ракету закручивать, что резко увеличивало попадание в цель. Плюс блок стабилизации, который влиял на эффективность попадания систем. „Град“ — это следующее поколение „Катюш“, — добавил Трегубов.
В церемонии открытия приняли участие замгубернатора Челябинской области Олег Климов, работники челябинского филиала НПО „Сплав“, ветераны производства. Памятник реактивной системе залпового огня „Град“ был установлен у проходной завода.
По данным пресс-службы губернатора региона, производство №3 было образовано в 2007 году на базе цеха Челябинского автоматно-механического завода и по решению Минпромторга России передано НПО „Сплав“ — головному предприятию страны по разработке и производству реактивных систем залпового огня. Сейчас там выпускается весь спектр составных частей реактивных снарядов к системам „Град“, „Ураган“, „Ураган-1М“, „Смерч“, „Торнадо-Г“, „Удав“ и „Удав-1М“. Производство №3 является единственным в стране предприятием, выпускающим системы управления для реактивного снаряда РСЗО „Смерч“.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) была разработана в Советском Союзе, ее задачей является уничтожение живой силы, техники, а также командных пунктов, артиллерийских и минометных батарей и других целей в тактическом тылу противника. „Град“ относится ко второму поколению реактивных систем, это самая массовая система залпового огня в мире.