В Челябинске открыли памятник реактивной системе залпового огня «Град»

Ганичев родился 25 августа 1918 года. Он был конструктором, основоположником отечественной школы реактивных систем залпового огня, первой из которых стала система «Град».

"НПО «Сплав» — единственный разработчик систем залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч». Мы находимся в Туле, а в Челябинске есть филиал — производство №3, он единственный в России изготовитель систем управления полета ракет. Открытием монумента «Град» мы увековечили память этой системы в связи со 100-летием со дня рождения конструктора Александра Ганичева, который и разработал систему коррекции", — сказал журналистам на церемонии открытия заместитель управляющего директора НПО «Сплав» Виктор Трегубов.

Он уточнил, что конструктор Ганичев за основу взял систему полевой реактивной артиллерии «Катюша», и усовершенствовал ее. Уязвимым местом «Катюши» была кучность выстрелов — все боеприпасы летели в разные стороны, у нее не было системы управления, пояснил он. «Ганичев … придумал в пусковых устройствах ракету закручивать, что резко увеличивало попадание в цель. Плюс блок стабилизации, который влиял на эффективность попадания систем. „Град“ — это следующее поколение „Катюш“, — добавил Трегубов.

В церемонии открытия приняли участие замгубернатора Челябинской области Олег Климов , работники челябинского филиала НПО „Сплав“, ветераны производства. Памятник реактивной системе залпового огня „Град“ был установлен у проходной завода.

По данным пресс-службы губернатора региона, производство №3 было образовано в 2007 году на базе цеха Челябинского автоматно-механического завода и по решению Минпромторга России передано НПО „Сплав“ — головному предприятию страны по разработке и производству реактивных систем залпового огня. Сейчас там выпускается весь спектр составных частей реактивных снарядов к системам „Град“, „Ураган“, „Ураган-1М“, „Смерч“, „Торнадо-Г“, „Удав“ и „Удав-1М“. Производство №3 является единственным в стране предприятием, выпускающим системы управления для реактивного снаряда РСЗО „Смерч“.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) была разработана в Советском Союзе, ее задачей является уничтожение живой силы, техники, а также командных пунктов, артиллерийских и минометных батарей и других целей в тактическом тылу противника. „Град“ относится ко второму поколению реактивных систем, это самая массовая система залпового огня в мире.