Омичи испугались пожарных учений в ДК «Рубин»

По задумке, пожар произошёл в детской комнате на втором этаже, дым начал распространяться по зданию. Сотрудник, первый обнаруживший пожар, позвонил и сообщил о нём руководству дворца и МЧС. Персонал обесточил здание и начал эвакуировать людей.

«Получив условный сигнал о пожаре, в кратчайшие сроки к месту учения прибыли пожарные расчеты 1, 5 и 10 пожарно-спасательных частей. Звенья газодымозащитной службы приступили к обследованию условно задымленного здания, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. — В одном из подсобных помещений пожарные обнаружили несколько человек. Надев на людей средства индивидуальной защиты органов дыхания, пожарные вывели их из дымовой ловушки и передали в руки медикам, прибывшим к месту пожарно-тактического учения».

Затем спасатели приступили к тушению условного пожара. Через некоторое время «возгорание» было ликвидировано.