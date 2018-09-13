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Омичи испугались пожарных учений в ДК «Рубин»
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Омичи испугались пожарных учений в ДК «Рубин» 

АиФ-Омск 55 минут назад
Фото: АиФ-Омск
13 сентября в ДК «Рубин» произошло пожарно-тактическое учение. Их сценарий был приближен к жизненным ситуациям, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
По задумке, пожар произошёл в детской комнате на втором этаже, дым начал распространяться по зданию. Сотрудник, первый обнаруживший пожар, позвонил и сообщил о нём руководству дворца и МЧС. Персонал обесточил здание и начал эвакуировать людей.
«Получив условный сигнал о пожаре, в кратчайшие сроки к месту учения прибыли пожарные расчеты 1, 5 и 10 пожарно-спасательных частей. Звенья газодымозащитной службы приступили к обследованию условно задымленного здания, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. — В одном из подсобных помещений пожарные обнаружили несколько человек. Надев на людей средства индивидуальной защиты органов дыхания, пожарные вывели их из дымовой ловушки и передали в руки медикам, прибывшим к месту пожарно-тактического учения».
Затем спасатели приступили к тушению условного пожара. Через некоторое время «возгорание» было ликвидировано.
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