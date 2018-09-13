Названо самое интересное оружие маневров «Восток-2018»

Международные стратегические учения «Восток-2018» продолжают удивлять военных экспертов из разных стран мира. Если ранее аналитики обращали внимание на размах маневров, в которых задействованы 300 тысяч солдат и офицеров, более 1000 самолетов и вертолетов, 36 тысяч единиц наземной техники и 80 кораблей, то теперь они назвали самые перспективные образцы российского и китайского оружия.

Аналитики американского портала Business Insider выделили пять образцов самой грозной техники.

"Прежде всего, следует проследить за действиями российского Су-35 — многоцелевого истребителя четвертого поколения. Этот самолет стал символом российско-китайского военного сотрудничества после того, как армия КНР заказала 24 таких самолета в 2015 году", — пишут журналисты издания.

Истребитель Су-35 оснащен пассивным радиолокационным радаром, способным обнаруживать цели в радиусе 400 километров. Он также может отслеживать до 30 воздушных объектов одновременно.

Аналитики также уделили внимание истребителю-бомбардировщику Су-34, который прекрасно зарекомендовал себя во время операции в Сирии. Благодаря своим разведывательным возможностям, этот самолет способен наносить удары как днем, так и ночью.

По мнению экспертов, особый интерес для военных представляют российские танки Т-90С и китайские Тип-99. Российский танк оснащен лазерной системой наведения, с помощью которой на цель наводятся ракеты «Рефлекс» с радиусом действия четыре километра. При этом ракеты поражают цель на максимальном расстоянии за 11,7 секунд. Современная боевая часть позволяет не только поражать танки с активной броней, но и сбивать низколетящие вертолеты. Китайская машина, которая оснащена 125-миллиметровой пушкой и системой перезарядки карусельного типа, как и российский Т-90С вооружена ракетами «Рефлекс». Однако, в отличие от него, китайская боевая машина повторяет дизайн американского М1А1 и немецкого «Леопард-2».

"Также можно проследить за тем, как на учениях покажут себя ракетные фрегаты типа «Адмирал Горшков». Эти новейшие корабли проекта 22350 оснащены крылатыми ракетами «Калибр». Они способны поражать цель в радиусе 1500-2500 километров", — пишут журналисты издания.