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Напустили тумана: на учениях «Восток-2108» поставлено более 60 квадратных километров аэрозольных завес
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Напустили тумана: на учениях «Восток-2108» поставлено более 60 квадратных километров аэрозольных завес 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Дымовые завесы снизили эффективность наземной, воздушной и космической разведки условного противника.
Более 60 квадратных километров площадных аэрозольных завес поставили подразделения радиационной, химической и биологической защиты в ходе учений «Восток-2018».
Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, на девяти полигонах Восточного военного округа подразделения РХБЗ для снижения заметности командных пунктов и огневых позиций при помощи термодымовой аппаратуры осуществляли постановку дымовых завес в районах передвижения общевойсковых подразделений, а также стратегически важных объектов инфраструктуры наземной группировки войск.
Постановка площадных аэрозольных завес выполняется как в статическом положении, так и в движении с использованием дымовых машин ТДА-3К и комплектов радиоэлектронных средств управления аэрозольными полями РПЗ-8Х, предназначенных для дистанционного приведения в действие дымовых шашек и других средств, имеющих электрический запуск. Такая защита направлена на снижение эффективности наземной, воздушной и космической разведки условного противника.
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