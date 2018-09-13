Энергетики приготовились к зиме в Центральном федеральном округе

Оператор электрических сетей «Россети» провел комплексные учения с целью проверить готовность субъектов Центрального федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов. Предприятия оператора отработали взаимодействие со Штабами по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ , территориальными подразделениями МЧС России Федерального дорожного агентства «Росавтодор», подрядными и территориальными сетевыми организациями. В четырех регионах было задействовано 117 бригад энергетиков — свыше 437 человек и 135 единиц техники.

Мероприятия прошли под руководством заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрея Черезова и Генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского

Как заявили в компании, эти учения были направлены на повышение эффективности мобилизации сил и средств, включая межрегиональное маневрирование, устранение аварий на электросетевых объектах, организацию временных схем электроснабжения потребителей с применением резервных источников электроснабжения, деятельность контакт-центров и горячих линий, информирование населения о планируемых сроках ликвидации последствий аварий.

«По результатам осенне-зимнего периода 2017-2018 мы достигли 9-процентного снижения аварийности по сравнению с прошлым периодом, средняя длительность перерывов электроснабжения при технологических нарушениях сократилась на 19 процентов, а среднее время восстановления составило 2,8 часа против 3,5 часов годом ранее, — прокомментировал ход прошедших учений Павел Ливинский, — Убежден, такие показатели стали возможны благодаря системной подготовке и усиленным тренировкам, подобным той, что была вчера проведена на территории ЦФО. Стратегическая задача энергетиков «Россетей» на предстоящий зимний сезон — значительно улучшить показатели надежности электроснабжения, достигнутые в прошлом периоде».

В ходе учений отрабатывались навыки и действия в соответствии с полученным заданием-сценарием: «24 декабря, при прохождении циклона по территории Центрального федерального округа, произошло выпадение обильных осадков в виде снега, ледяного дождя, с усилением ветра с порывами до 25 метров в секунду, приведших к массовым отключениям электросетевых объектов и нарушениям электроснабжения потребителей на территориях Тверской, Тульской, Московской и Владимирской областей».

«Все предприятия, принимавшие участие в проводимых группой компаний «Россети» учениях, отлично справились с заданием», — подвел итог главный инженер «Россетей» Дмитрий Гвоздев

На базе Ногинского спасательного центра МЧС России был организован смотр образцов передовой техники и технологий, применяемых при ликвидации аварий.

Силы и средства ПАО «Россети» в Центральном федеральном округе насчитывают 2 913 бригад (в том числе 164 мобильных) численностью более 15 000 человек, более 9 000 единиц авто и спецтехники, свыше 1 500 резервных источников снабжения электроэнергией мощностью более 100 мегаватт.