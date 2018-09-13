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Редкий тяжелый гусеничный БТР засветился в Сети
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Редкий тяжелый гусеничный БТР засветился в Сети 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Изображения этих бронемашин достаточно редко появляются в Сети. Например, один такой БТР летом текущего года принимал участие в проводившихся в вооруженных силах ПМР командно-штабных учениях на местности.
Первая информация о существовании такой техники была обнародована два года назад. Как раз именно тогда, по некоторым данным, эти гусеничные средства доставки пехоты стали поступать в мотострелковые подразделения.
От базового ГМЗ этот БТР отличается наличием люка в корме и прорезанными в бортах бойницами для применения стрелкового оружия. В качестве достоинства конструкции отмечается также лобовая броня толщиной в 30 мм.
Имеется также открытая сверху бронированная башня с пулеметным вооружением.
Вес — около 28 т. Мощность двигателя — 400 л.с. Запас хода — 500 км.
Военные эксперты отмечают, что по своей конструкции детище военных умельцев из ПМР очень напоминает разработанный еще в конце 40-х гг. советский БТР-112 «Таракан». Машина прошла испытания, но на вооружение не была принята. Однако на ее базе создали целую линейку бронетехники, в том числе и упомянутые выше ГМЗ различных модификаций.
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