В Великобритании отметили нехватку квалифицированных кадров в армии королевства

ЛОНДОН, 13 сентября. / ТАСС /. Вооруженные силы Великобритании испытывают существенную нехватку пилотов, инженеров, а также сотрудников по анализу разведывательной информации. Об этом сообщается в опубликованном докладе Комитета британского парламента по вопросу исполнения государственного бюджета.

По его данным, в 2018 году недобор пилотов в британскую армию составил 23% от запланированного числа, инженеров — 17%, а сотрудников по анализу разведывательной информации — 26%.

"В январе 2018 года в вооруженных силах Великобритании был зафиксирован самый большой за последние годы недобор специалистов в регулярную армию, — говорится в докладе. — Это давняя проблема, и ожидается, что до 2022 года вопрос нехватки 8,2 тыс. специалистов не будет решен".

В докладе также отмечается, что в текущем году на службу в британские вооруженные силы поступило недостаточное число женщин и представителей этнических меньшинств.

Нехватка персонала не является единственной проблемой британских ВС. Так, специалисты Национального финансово-ревизионного управления (NAO) в феврале этого года сообщали, что на запланированное в 2017-2027 годах приобретение вооруженными силами Великобритании военных кораблей, реактивных самолетов и подлодок не хватит £21 млрд (почти $30 млрд).