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Военные химики выжгли позиции «противника» огнеметными системами «Солнцепек»
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Военные химики выжгли позиции «противника» огнеметными системами «Солнцепек» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Огнеметные установки задействовали для поддержки действий тактических групп штурма и разграждения.
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» применили войска радиационной, химической и биологической защиты для уничтожения условного противника на учениях «Восток-2018».
Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, огнеметные системы «Солнцепек» были применены для поддержки действий тактических групп штурма и разграждения на этапе подготовки к переходу к совместному наступлению российских и китайских подразделений.
В период с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергей Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры «Восток-2018».
К маневрам привлечены органы военного управления, войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.
В них принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения
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