Военные химики выжгли позиции «противника» огнеметными системами «Солнцепек»

Огнеметные установки задействовали для поддержки действий тактических групп штурма и разграждения.

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» применили войска радиационной, химической и биологической защиты для уничтожения условного противника на учениях «Восток-2018».

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России , огнеметные системы «Солнцепек» были применены для поддержки действий тактических групп штурма и разграждения на этапе подготовки к переходу к совместному наступлению российских и китайских подразделений.

В период с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергей Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры «Восток-2018».

К маневрам привлечены органы военного управления, войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.

В них принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения