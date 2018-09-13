Российские инспекторы ВАИ провели акции безопасности в Абхазии

В течение летних каникул военнослужащие проводили уроки дорожной безопасности для школьников.

В рамках подготовки к начавшемуся новому учебному году в общеобразовательных учреждениях инспекторы военной автомобильной инспекции Южного военного округа в Абхазии провели комплекс профилактических мероприятий для повышения безопасности дорожного движения.

В течение летних каникул военнослужащие проводили уроки дорожной безопасности для школьников. Мероприятия были нацелены на предупреждение ДТП с участием детей.

Кроме того, с водителями российской военной базы в Абхазии были проведены различные акции, направленные на повышение безопасности дорожного движения, в их числе «Ремень безопасности» и «Чистое стекло».

В повседневной деятельности сотрудники ВАИ выполняют контрольно-надзорные функции по обеспечению безопасности дорожного движения военного автомобильного транспорта воинских частей ЮВО на территории Абхазии.

Специалисты ВАИ с использованием современного штатного электронного оборудования передвижного пункта технического контроля транспортных средств на базе автомобиля «Газель» периодически проводят технический осмотр военных автомобилей базы.

Также инспекторы ВАИ сопровождают колонны военной техники на специализированных автомобилях и регулируют дорожное движение на оживленных перекрестках.