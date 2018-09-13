В Крыму отбили массированную авиационную атаку на аэродром 

Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Черноморского флота.
«По замыслу учений авиационная группировка Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа в составе восьми самолетов Су-30СМ, двух вертолетов Ми-8 и двух вертолётов Ми-35, взлетевшая с аэродрома Новофёдоровка (Сакский район Крыма), нанесла удар по аэродрому Кача», — говорится в сообщении.
Задача обороняющихся состояла в выводе из-под удара самолетов АН-26, Бе-12 и вертолетов Ка-27. Они также должны были отразить удар с использованием зенитных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы и маскировки.
Сообщается, что в ходе учений стороны применили нестандартные подходы для достижения победы над условным противником. В частности, командир сил на аэродроме Кача обеспечил вывод авиационной и наземной техники из-под удара, прикрытие аэродрома зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» и «Оса», для «ослепления противника» развернул средства РЭБ и использовал аэрозольную маскировку объектов.
Ранее сообщалось, что Россия проводит испытания модернизированных ударных боевых вертолетов Ми-28НМ.
Напомним, президент России Владимир Путин 1 марта в своем послании Федеральному собранию рассказал о новейших российских разработках систем вооружений. Украинские политики тоже регулярно заявляют о росте военного бюджета и достижениях в сфере модернизации оборонной отрасли, но на деле военные испытывают серьезную нехватку современной техники.
Директор по развитию Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Денис Калачев говорил, что серийное производство новейшего вооружения осуществляется «крайне медленно и в ограниченном количестве». Кроме того, за минувшие 3-4 года Украина по разным причинам лишилась около 50% сухопутных вооружений. Очевидно, что в обозримой перспективе ликвидировать такой огромный разрыв не получится.
Военный обозреватель Дмитрий Литовкин считает, что Украина столкнулась с неразрешимым комплексом проблем. По его мнению, Киев не в состоянии перевооружить армию из-за отсутствия резервов и средств на производство качественного оружия и болезненного для оборонной промышленности разрыва отношений с Россией.