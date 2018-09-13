В Крыму отбили массированную авиационную атаку на аэродром

Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«По замыслу учений авиационная группировка Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа в составе восьми самолетов Су-30СМ, двух вертолетов Ми-8 и двух вертолётов Ми-35, взлетевшая с аэродрома Новофёдоровка (Сакский район Крыма ), нанесла удар по аэродрому Кача», — говорится в сообщении.

Задача обороняющихся состояла в выводе из-под удара самолетов АН-26, Бе-12 и вертолетов Ка-27. Они также должны были отразить удар с использованием зенитных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы и маскировки.

Сообщается, что в ходе учений стороны применили нестандартные подходы для достижения победы над условным противником. В частности, командир сил на аэродроме Кача обеспечил вывод авиационной и наземной техники из-под удара, прикрытие аэродрома зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» и «Оса», для «ослепления противника» развернул средства РЭБ и использовал аэрозольную маскировку объектов.

Ранее сообщалось, что Россия проводит испытания модернизированных ударных боевых вертолетов Ми-28НМ.

Напомним, президент России Владимир Путин 1 марта в своем послании Федеральному собранию рассказал о новейших российских разработках систем вооружений. Украинские политики тоже регулярно заявляют о росте военного бюджета и достижениях в сфере модернизации оборонной отрасли, но на деле военные испытывают серьезную нехватку современной техники.

Директор по развитию Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Денис Калачев говорил, что серийное производство новейшего вооружения осуществляется «крайне медленно и в ограниченном количестве». Кроме того, за минувшие 3-4 года Украина по разным причинам лишилась около 50% сухопутных вооружений. Очевидно, что в обозримой перспективе ликвидировать такой огромный разрыв не получится.