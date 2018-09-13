Сенатор: Украинские политику угрожают России, чтобы отвлечь народ от масштабного кризиса

По ее мнению, подобные высказывания украинских политиков направлены на то, чтобы отвлечь народ от бушующего в стране полномасштабного кризиса и гражданской войны.

«Мировое сообщество должно остановить войну на юго-востоке Украины , поддерживаемую Соединёнными Штатами и их сателитами. Всё это политические реалии Украины, при которых им не стоит грозить России «кулачком», — выразила мнение сенатор в комментарии RT 13 сентября.

Напомним, что Суслов сделал это заявление в эфире телеканала «112 Украина», комментируя маневры «Восток-2018». По словам экс-министра, военные учения России нацелены на то, чтобы другие страны избегали военного конфликта с ней.

«Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня», — сказал Суслов.

Напомним, что 11 сентября стартовали крупнейшие в современной истории России военные маневры «Восток-2018», которые продлятся с 11 по 17 сентября. Основные маневры проходят на полигонах Восточного военного округа, ВВС и ПВО, а также в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов.

Всего в учениях принимают участие почти 300 тыс. военнослужащих, силы Северного флота, соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации ВКС. Также задействованы более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Кроме того, к учениям привлекли военных из Китая и Монголии.