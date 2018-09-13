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Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав авиационного полка
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Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав авиационного полка 

АиФ 27 минут назад
Фото: АиФ
Как сообщили в Западном военном округе, летчики-истребители получили на вооружение 4 многоцелевых истребителя поколения «4++» на заводе Иркут и совершили перелет в течение одного дня с аэродрома в Иркутской области.
В настоящее время перевооружение курского авиационного полка почти закончено. Истребители МиГ-29 СМТ, которые заменили на истребители нового поколения, продолжат нести боевые дежурства по охране государственной границы. Авиапарк воинской части пройдет полное перевооружение до конца текущего года. В состав его войдет еще пара истребителей Су-30 СМ, предназначенных для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и в сложных метеорологических условиях.
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