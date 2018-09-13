Войска РХБ защиты учились уничтожать условного противника из тяжелых огнеметных систем

Системы ТОС-1А «Солнцепек» были применены для поддержки действий тактических групп штурма и разграждения на этапе подготовки к переходу к совместному наступлению российских и китайских подразделений.

В ходе маневров войск (сил) «Восток-2018» подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты уничтожили условного противника из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и пехотных огнеметов «Шмель» в ходе розыгрыша основного этапа практических действий войск на полигоне Цугол в Республике Бурятия.

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» были применены для поддержки действий тактических групп штурма и разграждения на этапе подготовки к переходу к совместному наступлению российских и китайских подразделений.