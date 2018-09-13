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На российской военной базе в Армении проведено совместное учение мотострелков и летчиков армейской авиации
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На российской военной базе в Армении проведено совместное учение мотострелков и летчиков армейской авиации 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На высокогорном полигоне Алагяз ротная тактическая группа выполнила учебно-боевые задачи при поддержке ударных вертолетов Ми-24П в системе разведывательно-ударного контура.
Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приняли участие в совместных учениях с молодыми летчиками армейской авиации авиабазы Эребуни. На высокогорном полигоне «Алагяз» ротная тактическая группа выполнила учебно боевые задачи при поддержке ударных вертолетов Ми-24П в системе разведывательно-ударного контура (РУК).
Мотострелки отработали сопровождение колонн, высадку десанта в тыл условного противника, организовали засады.
Экипажи вертолетов днем и ночью в сложных метеоусловиях выполнили задачи по поиску, обнаружению, распознаванию, наведению и поражению целей условного противника в горно-скалистой местности.
К тактическому учению было привлечено более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации Ми-24П и Ми-8 МТВ.
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