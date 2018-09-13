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На Кубани уникальное подразделение противокорабельного артиллерийского комплекса «Берег» выдвинулось в район проведения боевых стрельб
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На Кубани уникальное подразделение противокорабельного артиллерийского комплекса «Берег» выдвинулось в район проведения боевых стрельб 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение месяца артиллеристы проведут боевое слаживание взводов, отработают обнаружение и сопровождение морских целей, организацию связи, обработку и передачу данных на огневые позиции для принятия решения на применение комплексов.
Самоходно-артиллерийские подразделения ракетного артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ), на вооружении которого имеется 130-мм береговой противокорабельный артиллерийский комплекс «Берег», прибыли на полигон Железный Рог Краснодарского края в рамках проведения лагерного сбора с подразделениями ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО).
Подразделения береговой артиллерии совершили марш протяженностью около 80 км, прибыли на полигон в районе мыса Железный Рог (Таманский полуостров), развернули полевой лагерь, оборудовали места стоянки техники, а также огневые позиции артиллерии.
В ходе выдвижения в назначенный район артиллеристы отразили воздушные удары и нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, организовали инженерную и РХБ разведки маршрутов выдвижения, преодолели зоны условного радиоактивного, химического и биологического заражения.
В течение месяца артиллеристы проведут боевое слаживание взводов, освоят новые формы и способы выполнения задач по обнаружению и сопровождению морских целей и их классификации, организации связи, обработке и передаче данных на огневые позиции для принятия решения на применение комплексов.
В ходе полевых занятий расчеты 130-мм береговых самоходных артиллерийских комплексов «Берег» проведут боевые стрельбы по мишеням, имитирующим корабли условного противника на значительном удалении от побережья.
В целях выполнения огневых задач в системе разведывательно-огневых контуров артиллерийским подразделениям приданы подразделения БЛА. В ходе проведения лагерного сбора подразделений РВиА ЮВО задействовано более 20 расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для проведения оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских подразделений, а также в интересах подразделений артиллерийской разведки.
Всего к лагерным сборам на 18 полигонах военного округа привлечено более 6,5 тыс. артиллеристов и около 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации (БЛА).
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