ДНР продемонстрировала свою танковую мощь

Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе оперативного командования ДНР, передает ДАН.

«Состязания танковых экипажей Народной милиции Донецкой народной республики проводятся уже не первый год. Однако в нынешнем 2018 году командование решило пойти дальше, подняв состязания, ставшие уже доброй традицией, на качественно новый уровень. В этом году, кроме танкистов, в соревнованиях приняли участие специалисты множества военных специальностей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соревнования, также проводились с участием реактивных систем залпового огня, ствольной и мобильной артиллерии, были задействованы самоходные артиллеристские установки и расчеты противовоздушной обороны.

Тем временем, как 7 сентября сообщил официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин , ВСУ готовятся к провокациям в зоне боевых действий. Украинские силовики сосредоточили в районе подконтрольного Киеву поселка Великой Новоселки около 100 единиц тяжелого вооружения, среди которых реактивные системы «Град» и «Ураган». Кроме того, по его словам, рядом с поселком военные ВСУ разместили более 70 единиц артиллерийских орудий калибрами 152 и 122 миллиметра.