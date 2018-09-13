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ДНР продемонстрировала свою танковую мощь
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ДНР продемонстрировала свою танковую мощь 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе оперативного командования ДНР, передает ДАН.
«Состязания танковых экипажей Народной милиции Донецкой народной республики проводятся уже не первый год. Однако в нынешнем 2018 году командование решило пойти дальше, подняв состязания, ставшие уже доброй традицией, на качественно новый уровень. В этом году, кроме танкистов, в соревнованиях приняли участие специалисты множества военных специальностей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что соревнования, также проводились с участием реактивных систем залпового огня, ствольной и мобильной артиллерии, были задействованы самоходные артиллеристские установки и расчеты противовоздушной обороны.
Тем временем, как 7 сентября сообщил официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин, ВСУ готовятся к провокациям в зоне боевых действий. Украинские силовики сосредоточили в районе подконтрольного Киеву поселка Великой Новоселки около 100 единиц тяжелого вооружения, среди которых реактивные системы «Град» и «Ураган». Кроме того, по его словам, рядом с поселком военные ВСУ разместили более 70 единиц артиллерийских орудий калибрами 152 и 122 миллиметра.
Ранее Басурин предупреждал, что украинские силовики готовятся к наступлению на юго-востоке после убийства главы республики Александра Захарченко, которое предположительно может начаться 14 сентября. Полковник отмечал, что силовики сформировали в Донбассе ударную группировку, превышающую 12 тысяч человек, для атаки на позиции сил ДНР на мариупольском направлении.
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