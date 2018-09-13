Ещё
В Абхазии в акватории Черного моря военнослужащие ЮВО приступили к выполнению нормативов по плаванию в обмундировании и с оружием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Абхазии в акватории Черного моря военнослужащие ЮВО приступили к выполнению нормативов по плаванию в обмундировании и с оружием 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Обучение плаванию с оружием проходит под руководством опытных инструкторов по физподготовке и контролем представителей медслужбы.
Военнослужащие по призыву российской военной базы в Абхазии приступили к выполнению нормативов по плаванию в обмундировании и с оружием.
Занятия с личным составом проводятся в акватории Черного моря на водной станции площадью более 750 кв. м, которая находится на территории базы.
Солдат обучаются плаванию с оружием под руководством опытных инструкторов по физподготовке и контролем представителей медслужбы.
Целью учебных мероприятий является не только освоение военно-прикладных навыков военнослужащих, но и их оздоровление.
ТК «Звезда»: последние новости
Российские и китайские летчики уничтожили «боевиков» в Забайкалье На Украине назвали условие для «разгрома России в пыль» Удар «Искандера»: кадры пуска ракет на маневрах «Восток-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны211
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью129
Путин обратился к военным605
Украина огласила план по уничтожению России1435
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья1
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
05:08
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью
Общество Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
01:11
Путин обратился к военным
Армия Войска
05:33
В машине родственника Хачатуряна прогремел взрыв
Происшествия
00:29
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
Интернет Наука и техника
03:26
Домогательство Вайнштейна попало на видео
Общество В мире
05:19
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение