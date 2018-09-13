В Абхазии в акватории Черного моря военнослужащие ЮВО приступили к выполнению нормативов по плаванию в обмундировании и с оружием

Обучение плаванию с оружием проходит под руководством опытных инструкторов по физподготовке и контролем представителей медслужбы.

Военнослужащие по призыву российской военной базы в Абхазии приступили к выполнению нормативов по плаванию в обмундировании и с оружием.

Занятия с личным составом проводятся в акватории Черного моря на водной станции площадью более 750 кв. м, которая находится на территории базы.

Солдат обучаются плаванию с оружием под руководством опытных инструкторов по физподготовке и контролем представителей медслужбы.

Целью учебных мероприятий является не только освоение военно-прикладных навыков военнослужащих, но и их оздоровление.